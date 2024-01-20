Çankırı'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı salıverildi Çankırı'da, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Çankırı'da, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, bazı zanlıların yüksek kar vaadiyle 1,5 yıldır para aldıkları kişileri dolandırdıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda, E.T.Ç, N.Ö, Y.Ç, Y.Ç. ve S.A. gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bulunan doküman ve dijital materyallere de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.Ö. ve S.A. savcılık ifadelerinin ardından, E.T.Ç, Y.Ç. ve Y.Ç. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.