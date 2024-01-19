Orta'da karne töreni düzenlendi

Çankırı'nın Orta ilçesinde, eğitim öğretim yılının sona ermesiyle öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kaymakam Erkan Minuz, Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu ve İsmail Nazire Ünal Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katılarak, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıtan Minuz, öğrencilere tatil döneminde dinlenmeleri, eksik oldukları konuları tekrar edip bol bol kitap okumaları, verimli ve eğlenceli vakit geçirmeleri önerisinde bulundu.

Karne dağıtım törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

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