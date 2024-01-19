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        Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        ÇANKIRI'da odun yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 17:36 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:40
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        Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        ÇANKIRI'da odun yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaza, Ankara-Çankırı kara yolu üzerindeki Yukarı Pelitözü mevkisinde meydana geldi. Çankırı yönüne giden Abdulaziz Arslan (40) yönetimindeki 26 DR 898 plakalı otomobil, önündeki H.K. idaresindeki 37 AAN 246 plakalı kamyona çarptı. Metrelerce kamyonun arkasında sürüklenen otomobil alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Otomobil sürücüsü Arslan, kaza yerinde hayatını kaybetti. Savcının incelemesinin ardından Arslan'ın cenazesi, Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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