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        İzmir'deki iş yeri yangınında ölen işçilerden Kadir Zor'un cenazesi Çankırı'da defnedildi

        İzmir'in Çiğli ilçesinde eski fabrika binasındaki yangında yaşamını yitiren işçilerden 43 yaşındaki Kadir Zor'un cenazesi, Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 17:42 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:44
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        İzmir'deki iş yeri yangınında ölen işçilerden Kadir Zor'un cenazesi Çankırı'da defnedildi
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        İzmir'in Çiğli ilçesinde eski fabrika binasındaki yangında yaşamını yitiren işçilerden 43 yaşındaki Kadir Zor'un cenazesi, Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

        İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından alınan Zor'un cenazesi, memleketi Orta ilçesinin Yaylakent beldesine getirildi.

        Evli ve üç çocuk babası Zor'un cenazesi, Yaylakent Merkez Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze sonrası beldedeki aile mezarlığında toprağa verildi.

        İzmir'de, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 17 Ocak'ta kozmetik ürünlerin depolandığı eski fabrika binasında çalışanlar temizlik yaparken çıkan yangında Yelit Özçelik ile Mustafa Zor yaşamını yitirmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında firma yetkilileri M.Ü. ile B.Ç. tutuklanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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