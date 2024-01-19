İzmir'deki iş yeri yangınında ölen işçilerden Kadir Zor'un cenazesi Çankırı'da defnedildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde eski fabrika binasındaki yangında yaşamını yitiren işçilerden 43 yaşındaki Kadir Zor'un cenazesi, Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından alınan Zor'un cenazesi, memleketi Orta ilçesinin Yaylakent beldesine getirildi.

Evli ve üç çocuk babası Zor'un cenazesi, Yaylakent Merkez Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze sonrası beldedeki aile mezarlığında toprağa verildi.

İzmir'de, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 17 Ocak'ta kozmetik ürünlerin depolandığı eski fabrika binasında çalışanlar temizlik yaparken çıkan yangında Yelit Özçelik ile Mustafa Zor yaşamını yitirmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında firma yetkilileri M.Ü. ile B.Ç. tutuklanmıştı.