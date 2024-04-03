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        Kurşunlu'da otizm farkındalık sergisi açıldı

        Kurşunlu'da Dünya Otizm Günü dolayısıyla farkındalık sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 16:41 Güncelleme: 03.04.2024 - 16:41
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        Kurşunlu'da otizm farkındalık sergisi açıldı
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        Kurşunlu'da Dünya Otizm Günü dolayısıyla farkındalık sergisi açıldı.

        Şehit İsmet Erdoğmuş Gençlik Merkezi'nde düzenlenen sergide, özel eğitim öğretmenleri Nihan Özgüneş ve İrem Girginel'in öncülüğünde otizmli öğrenciler tarafından hazırlanan resimler sergilendi.

        Programa katılan Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın eşi Didem Taşolar da sergiyi gezdikten sonra otizmli çocuklar ile resim yaptı.

        Şehit İsmet Erdoğmuş Gençlik Merkezi çalışanları tarafından hazırlanan sinema etkinliğinin ardından program sona erdi.

        Programa Kaymakam Ahmet Yeşilyurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebuzer Kalemoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erdal Çalıkuşu ile öğrenciler katıldı.

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