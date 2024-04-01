Çankırı'da MHP'li Esen başkan seçildi; 6 ilçeyi AK Parti, 5 ilçeyi MHP kazandı
ÇANKIRI'da resmi olmayan sonuçlara göre; MHP'li İsmail Hakkı Esen belediye başkanı oldu.
ÇANKIRI'da resmi olmayan sonuçlara göre; MHP'li İsmail Hakkı Esen belediye başkanı oldu. İlçelerde ise 6 ilçeyi AK Parti, 5 ilçeyi MHP kazandı.
Çankırı'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlarına göre; sandıkların yüzde 99,43'ü açılırken oyların yüzde 59,81ini alan MHP'li İsmail Hakkı Esen ikinci kez belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise AK Parti 6 ve MHP 5 belediye kazandı. Çerkeş'te AK Parti'li Hasan Sopacı, Atkaracalar'da AK Parti'li Harun Oflaz, Bayramören'de AK Parti'li Raşit Güngör, Kurşunlu'da MHP'li Şerafettin Uslu, Ilgaz'da AK Parti'li Mehmed Öztürk, Orta'da MHP'li Ömer Bezci, Şabanözü'nde AK Parti'li Faik Özcan, Eldivan'da AK Parti'li Mustafa Lafcı, Yapraklı'da MHP'li Ömer Güngör, Korgun'da MHP'li Hasan Hüseyin Kozan, Kızılırmak'ta MHP'li Erol Şentürk seçimin galibi oldu.
İSMAİL HAKKI ESEN
İsmail Hakkı Esen, 1970'te Çankırı'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Çankırı'da gören Esen, 1993'te 9 Eylül Üniversitesi'nden mezun oldu. Esen, lise yıllarında MHP'nin gençlik teşkilatında siyasete başladı. 2014 yılında yapılan mahalli idareler genel seçimlerinde MHP'den belediye meclis üyesi, 2019'daki seçimde ise Çankırı Belediye Başkanı seçildi. Esen, evli ve 2 çocuk babası.
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