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        Çankırı'da ahır yandı; 21 büyükbaş öldü

        ÇANKIRI'da besi çiftliğindeki ahırda çıkan yangında kurbanlık 21 büyükbaş öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 13:19 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:25
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        Çankırı'da ahır yandı; 21 büyükbaş öldü
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        ÇANKIRI'da besi çiftliğindeki ahırda çıkan yangında kurbanlık 21 büyükbaş öldü.

        Bayramören ilçesine bağlı Akgüney köyünde besicilikle uğraşan N.K.'nin çiftliğindeki ahırda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, kısa sürede tüm ahırı kapladı. İhbar üzerine çiftliğe çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile söndürülürken; ahırdaki 21 büyükbaş hayvan öldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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