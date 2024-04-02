Kurşunlu Belediyesinde devir teslim töreni düzenlendi

Kurşunlu Belediye Başkanlığına seçilen Şerafettin Uslu, görevine başladı.

Kurşunlu Belediyesinde düzenlenen devir teslim töreninde Uslu, Kurşunlu Belediye Başkanlığını devraldığı Şakir Kaymak'a bugüne kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sorunsuz bir seçim süreci geçirdiklerini belirten Uslu, "Hangi vatandaşımızın hangi belediye başkan adayını desteklediği önemli değil. Bizler Kurşunlu'nun evlatlarıyız. Geçmişe sünger çekip geleceğe bakacağız. Bizleri destekleyen, desteklemeyen herkese teşekkür ederiz." dedi.