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        Kurşunlu Belediyesinde devir teslim töreni düzenlendi

        Kurşunlu Belediye Başkanlığına seçilen Şerafettin Uslu, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:33 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:33
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        Kurşunlu Belediyesinde devir teslim töreni düzenlendi
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        Kurşunlu Belediye Başkanlığına seçilen Şerafettin Uslu, görevine başladı.

        Kurşunlu Belediyesinde düzenlenen devir teslim töreninde Uslu, Kurşunlu Belediye Başkanlığını devraldığı Şakir Kaymak'a bugüne kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Sorunsuz bir seçim süreci geçirdiklerini belirten Uslu, "Hangi vatandaşımızın hangi belediye başkan adayını desteklediği önemli değil. Bizler Kurşunlu'nun evlatlarıyız. Geçmişe sünger çekip geleceğe bakacağız. Bizleri destekleyen, desteklemeyen herkese teşekkür ederiz." dedi.

        Şakir Kaymak da iki dönem boyunca birçok çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Şerafettin Uslu'ya görevinde başarılar diliyorum. Başkanlık süresince bizlerin yapabileceği her türlü projede destekçileri olacağım." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından Uslu, Kaymak'a çiçek vererek belediye binasından uğurladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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