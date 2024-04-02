Çankırı'da çiftlikte çıkan yangında 21 büyükbaş hayvan telef oldu

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında, 21 büyükbaş hayvan telef oldu, traktör ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlçeye bağlı Akgüney köyünde N.K'ye ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 21 büyükbaş hayvan telef oldu.

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