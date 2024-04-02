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        Çankırı'da çiftlikte çıkan yangında 21 büyükbaş hayvan telef oldu

        Çankırı'nın Bayramören ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 21 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 10:33 Güncelleme: 02.04.2024 - 10:33
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        Çankırı'da çiftlikte çıkan yangında 21 büyükbaş hayvan telef oldu
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        Çankırı'nın Bayramören ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 21 büyükbaş hayvan telef oldu.

        İlçeye bağlı Akgüney köyünde N.K'ye ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında, 21 büyükbaş hayvan telef oldu, traktör ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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