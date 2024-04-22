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        ÇAKÜ'de "Moğolistan'da Türk Kültür Varlığı" başlıklı konferans düzenlendi

        Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) Moğolistan'da Türk Kültür Varlığı başlıklı konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 17:01 Güncelleme: 22.04.2024 - 17:01
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        ÇAKÜ'de "Moğolistan'da Türk Kültür Varlığı" başlıklı konferans düzenlendi
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        Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) Moğolistan'da Türk Kültür Varlığı başlıklı konferans düzenlendi.

        Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Türk kültür coğrafyasına ilişkin plan ve projelerin dile getirilmesinde fayda olduğunu söyledi.

        Dünyanın yeniden şekillendiği bir noktada Türk devletlerinin bir eksen oluşturacağı kanaatinde olduklarını belirten Çiftçi, "Dolayısıyla yaklaşık 300 milyonluk bir Türk nüfusunun olduğu bir bölgede ticaretten ekonomiye, sağlıktan eğitime kadar birçok alanda projelerin üretilmesi, birikimin sağlanması gerçekten elzem. Cumhuriyet kurulduktan sonra bu husustaki en önemli adım aslında Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun kurulması. Bu iki büyük kurumumuz ve öncülük ettiği birçok konuda Türk dünyasıyla ilgili çalışmaların yapılması gerçekten bugünlere göre o zamanki yöneticilerimizin ufkunu ifade etmekte." dedi.

        Geleceğe yatırım noktasında bu tür faaliyet ve etkinlikler yapmaya devam edeceklerini dile getiren Çiftçi, "Ekilen tohumlar eninde sonunda yeşeriyor, dikilen fidanlar eninde sonunda meyve veriyor ama özellikle medeniyetimizin ana unsuru olan birçok insani değeri de kendi içerisinde barındıran kültür unsurlarımızla bu bölgelerde etkinlik oluşturmalarımız önemli." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, "Moğolistan'da Türk Varlığı" konusunda katılımcılara slayt eşliğinde sunum yaptı.

        Moğolistan'ın coğrafyası hakkında bilgi veren Mert, "Nüfusun yüzde 75'i Moğol, yüzde 25'i diğer milletler. Yüzde 10 civarında Türk var. Bunların bir kısmı Müslüman, bir kısmı da Tuva Türkleri. Bunlar ren geyiğiyle geçinen, beslenen Türk grupları. Resmi dili Moğolca, ülkede konuşulan diğer diller Türkçe, Kazak Türkçesi, Tuva Türkçesi, Rusça. Şunu da belirteyim, son 30 yılda bizim Kazakların bir kısmı Hristiyanlaştırıldı." dedi.

        Bölgede yaşayan Türklerin tarihleri, yaşam tarzları, kültürleri hakkında da bilgi veren Mert, Orhun Yazıtları'yla ilgili yapılan çalışmaları da anlattı.

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