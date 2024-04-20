Çankırı'da fırtınada minare devrildi

ÇANKIRI'da etkili olan fırtına nedeniyle Bademli Camii'nin iki minaresinden birisi yıkıldı. Minarenin yıkılma anı cep telefonuna yansıdı.

Kentte öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle kent merkezinde ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. Fırtına ile birlikte yer yer sağanak da etkili oldu. Fırtınadan Abdülhalikrenda Mahallesi'ndeki Bademli Camii de etkilendi. Caminin iki minaresinden biri devrildi. Minarenin devrilmesi sırasında caddede kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Caddede park halinde bulunan 2 otomobil ile 1 iş yerinde hafif hasar oluştu. Bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken, minarenin etrafa dağılan parçaları kaldırıldı.