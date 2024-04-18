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        Çankırı Adliyesi'nde "bağımlıya yaklaşım" semineri verildi

        Çankırı Adliyesi'nde "bağımlıya yaklaşım" konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 14:39 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:39
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        Çankırı Adliyesi'nde "bağımlıya yaklaşım" semineri verildi
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        Çankırı Adliyesi'nde "bağımlıya yaklaşım" konulu seminer düzenlendi.

        Çankırı Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından Adliye Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Çankırı YEDAM Başkanı İsmail Özcan "bağımlıya yaklaşım" konusunda adliye çalışanlarına bilgi verdi.

        Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener de eğitim nedeniyle YEDAM Başkanlığına ve katılımcılara teşekkür ederek, yargı organları ve toplum sağlığına zarar veren her türlü bağımlılık yapan unsurlarla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

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