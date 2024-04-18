Çankırı Adliyesi'nde "bağımlıya yaklaşım" semineri verildi

Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener de eğitim nedeniyle YEDAM Başkanlığına ve katılımcılara teşekkür ederek, yargı organları ve toplum sağlığına zarar veren her türlü bağımlılık yapan unsurlarla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

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