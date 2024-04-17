Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Çankırı'da 2 ev ile 3 ahır yandı

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında 2 ev ve 3 ahır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 09:22 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da 2 ev ile 3 ahır yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan yangında 2 ev ve 3 ahır kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Çakırlar köyünde Azime E'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler, yandaki boş eve sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine Yapraklı Belediyesi ve Çankırı Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 2 ev ve 3 ahır zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        3 ay önce eski koca bıçakladı! Şikayetçi olmadı... Keser ve bıçakla öldürdü!
        Teleferik enkazı havadan görüntülendi
        Teleferik enkazı havadan görüntülendi
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        Sağanak etkili oldu, uçaklar zor ilerledi!
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        İşte Devler Ligi'nde ilk yarı finalistler!
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        'Baba vücudu' baklava kasını yendi
        İngiltere "dünyanın en sert sigara yasaklarından" birini onayladı
        İngiltere "dünyanın en sert sigara yasaklarından" birini onayladı
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        Savaş öldü, Türkan kurtuldu... O balkonda ne oldu?
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        Dünya Bankası'ndan Türkiye açıklaması
        Önce lodos sonra sağanak
        Önce lodos sonra sağanak
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
        Rönesans halka arzdan 4.5 milyar lira kaynak bekliyor
        Rönesans halka arzdan 4.5 milyar lira kaynak bekliyor
        Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı
        Artvin'de çöp sahasında yangın çıktı
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        Hileli bordroda fazla çalışmaya dikkat
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        "Kimseyi dava etmiyorum"
        "Kimseyi dava etmiyorum"
        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
        Üniversite kampüsünde kavga: 4 yaralı, 10 gözaltı
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
        Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        32. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        Benzer Haberler

        Çankırı'daki Yapraklı Yaylası yılkı atları ve göletleriyle ilgi çekiyor
        Çankırı'daki Yapraklı Yaylası yılkı atları ve göletleriyle ilgi çekiyor
        Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'ne şehitler adına fidan diki...
        Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü'ne şehitler adına fidan diki...
        Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu'dan yaralı polise ziyaret
        Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu'dan yaralı polise ziyaret
        Kalfat beldesinde 15 yılın ardından belediye başkanı seçilen Doğan, göreve...
        Kalfat beldesinde 15 yılın ardından belediye başkanı seçilen Doğan, göreve...
        Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, görevine başladı
        Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, görevine başladı
        Çankırı'dan Gazze'ye 2 tır gıda yardımı gönderildi
        Çankırı'dan Gazze'ye 2 tır gıda yardımı gönderildi