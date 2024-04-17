Çankırı'da 2 ev ile 3 ahır yandı

İhbar üzerine olay yerine Yapraklı Belediyesi ve Çankırı Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Çakırlar köyünde Azime E'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler, yandaki boş eve sıçradı.

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