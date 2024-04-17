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        Alevlenen köz, 4 ev, 2 ahır ve traktörü yaktı

        ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesinde ekmek pişirilen ateşten kalan közün alevlenmesi sonucu çıkan yangında, 4 ev, 2 ahır ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:23 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:25
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        Alevlenen köz, 4 ev, 2 ahır ve traktörü yaktı
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        ÇANKIRI'nın Yapraklı ilçesinde ekmek pişirilen ateşten kalan közün alevlenmesi sonucu çıkan yangında, 4 ev, 2 ahır ve 1 traktör kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Çakırlar köyünde Azime E.'ye ait evde iddiaya göre; ekmek pişirdikten sonra söndürülen ateşten kalan köz, gece saatlerinde alevlendi. Alevler rüzgarın da etkisiyle önce Azime E.'nin evine, ardında da bitişikteki diğer yapılara sıçradı. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye, jandarma, İl Orman İşletme Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekiplerin saatler süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında Azime E.'nin evi ile bitişiğindeki ahır ve traktör, H.K.'ya ait ev ve ahır, H.E. ve S.E.'ye ait evler kullanılamaz hale geldi.

        Çankırı Valisi Fırat Taşolar ve Yapraklı Belediye Başkanı Ömer Güngör, köye gelerek incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

        Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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