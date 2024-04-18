Çankırı Valisi Taşolar, seçim ve bayram dönemini değerlendirdi

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, "Geçen sene bayramda 166 bin 738 araç geçmiş, bu sene geçen araç sayısı 350 bin 36. Yani baktığınız zaman yüzde yüzün üzerinde bir araç trafiğinde artış olmasına rağmen trafik kazalarında ciddi manada bir azalma oldu." dedi.

Taşolar, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Çankırı'nın daha yaşanabilir hale gelmesi için çalışmaları artırarak devam ettirdiklerini söyledi.

Çankırı'da suçluların gezmesine, sokak kabadayılarına izin vermeyeceklerini belirten Taşolar, "Bu anlamda gerek Emniyet Müdürümüz gerek Jandarma Komutanımız şahsındaki bütün arkadaşlarımız üstün bir gayret ve özveri içerisinde çalışmalarına devam ettiler. Bu anlamda geçen senelere nazaran yapmış olduğumuz çalışmalarda geçen ay içerisinde 252 aranan şahıs yakalamıştık, bu geçtiğimiz ayda da 387 aranan şahıs yakaladık. Bu anlamdaki duruşumuzu ve tavrımızı net olarak ortaya koyuyoruz." dedi.

Seçim döneminin Çankırı'da huzurlu geçtiğini ve demokrasinin şölen gibi yaşandığını dile getiren Taşolar, "Çünkü hakikaten her seçim bölgesinin birebir risk analizini yaparak her türlü olayın olabileceğini, ne tür olayların olabileceğini, kimlerin bu olayların içinde olabileceğini birebir tabiri caizse en ince ayrıntısına kadar çalışma yaparak ve şu ana kadar bütün öngörüleri ve almış oldukları tedbirlerin karşılığını da aldık. Daha önceki seçimlerde 298 Sayılı Kanuna göre olaylar yaşamamıza rağmen bu seçimde hiçbir asayiş, ufak tefek minik hadiseler dışında yaşamadan güvenli ve huzurlu bir şekilde bu seçim dönemini atlattık. Bu anlamda ben yol arkadaşlarıma hassaten teşekkür ediyorum ama burada özellikle de başta siyasi partilerimizin temsilcilerine, adaylarına ve Çankırılı hemşehrilerime teşekkür etmeyi bir borç biliyorum." diye konuştu.

Ramazan Bayramı döneminin de güzel geçtiğinin altını çizen Taşolar, şunları kaydetti: "Uzun yıllar sonra çok şükür gerek D100'de alınan gerekse Ankara yolunda ve diğer bütün yollarımızda alınan tedbirler neticesinde herhangi bir ölümlü kaza yaşanmadı. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Uygulamalarımız artarak devam edecek. Ramazan Bayramı'nda da gerek trafik gerek asayiş uygulamalarımız artarak devam etti ve bunun karşılığını da aldığımızı düşünüyorum. Bu anlamda şu veriyi vermekte fayda görüyorum. Ramazan Bayramı'nda 2023 yılına baktığımız zaman 24 bin 323 araç sorgulamışız, bu bayram döneminde 40 bin 530 araç sorgulamışız. Bu arkadaşlarımın göstermiş olduğu performansın ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor ve yapılan bu çalışmaların da karşılığını aldığımızı görebiliyoruz. Ramazan Bayramı'nda geçen sene 38 bin 409 şahıs sorgulamışız, bu bayramda sorguladığımız kişi sayısı 79 bin 742. Yüzde yüzlük bir artışımız var. Bunun sonucunda da Ramazan Bayramı tedbirleri doğrultusunda 13 tane aranan şahsı özel olarak arkadaşlarımız yakaladılar. Bunlar önleyici kolluk anlamında bir olay olduktan sonra değil ama bir olayın olmaması adına kentin her anlamda huzurlu bir kent olması adına yapılan çok önemli çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Geçen sene bayramda 166 bin 738 araç geçmiş, bu sene geçen araç sayısı 350 bin 36. Yani baktığınız zaman yüzde yüzün üzerinde bir araç trafiğinde artış olmasına rağmen trafik kazalarında ciddi manada bir azalma oldu."