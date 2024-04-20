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        GÜNCELLEME - Çankırı'da kuvvetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi devrildi

        Çankırı'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 16:44 Güncelleme: 20.04.2024 - 16:44
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        GÜNCELLEME - Çankırı'da kuvvetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi devrildi
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        Çankırı'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

        Kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla ağaçlar devrildi, iş yerlerinin dışında bulunan dolaplar ve eşyalarla çöp konteynerleri sürüklendi, bazı apartman dairelerinin camları kırıldı.

        Abdulhalik Renda Mahallesi'nde bulunan Bademlik Camisi'nin iki minaresinden biri de rüzgarın etkisiyle devrildi. Minareden kopan parçalar, çevrede bulunan iş yerleri ve araçlara zarar verdi.

        Belediye ekipleri, yıkılan minarenin molozlarının kaldırılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

        Elektrik kesintisinin de yaşandığı bölgede güvenlik güçleri önlem aldı.

        Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere, minarenin güçlü rüzgardan dolayı yıkıldığını söyledi.

        Bugün için rüzgar beklentisi olduğunu ancak bu kadar şiddetli beklemediklerini dile getiren Esen, "Şehir içinde ağaçlarımız devrildi. Kamuya ait yerleri kapattık, kaleyi kapattık. Ekiplerimizin hepsi sahada, yıkılan ağaçları kaldırıyorlar. Diğer minarede de sıkıntı var, sallanıyor. Onun için tedbirimizi aldık. Allah korusun, onların üzerine de yıkılabilir." dedi.

        Biraz önce sahayı gezdiğini belirten Esen, "Sökülebilecek, yıkılabilecek, özellikle çatı üzerindeki yapıları uyarıyoruz. Sokağa çıkmama noktasına uyarıda bulunuyoruz vatandaşlara. Bu bir afet, Allah beterinden korusun. Tüm ekiplerimiz sahada. Vatandaşlarımızın can güvenliği için çalışma yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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