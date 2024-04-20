Kalfat'ta yağmur duası yapıldı

Kalfat Camisi imamları tarafından yapılan duanın ardından Belediye Başkanı Salim Doğan, ekili ürünlerin yeşermesi için suya ihtiyaç olduğunu belirterek, Allah'tan yağmur beklediklerini dile getirdi.

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