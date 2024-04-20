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        Kalfat'ta yağmur duası yapıldı

        Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde yağmur duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 22:30 Güncelleme: 20.04.2024 - 22:30
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        Kalfat'ta yağmur duası yapıldı
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        Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde yağmur duası yapıldı.

        Beldede bahar ayarlarının kurak geçmesi nedeniyle Erenler mevkisinde organize edilen yağmur duası etkinliğinde Kur'an-ı Kerim okundu, kurban kesildi, dua edildi.

        Kalfat Camisi imamları tarafından yapılan duanın ardından Belediye Başkanı Salim Doğan, ekili ürünlerin yeşermesi için suya ihtiyaç olduğunu belirterek, Allah'tan yağmur beklediklerini dile getirdi.

        Yemek ikramının ardından program sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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