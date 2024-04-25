Çankırı'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle öğleden sonra okullar tatil edildi
Çankırı'da beklenen kuvvetli lodos, fırtına ve toz taşınımı nedeniyle il genelinde eğitime yarım gün ara verildi.
Çankırı'da beklenen kuvvetli lodos, fırtına ve toz taşınımı nedeniyle il genelinde eğitime yarım gün ara verildi.
Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, bugün saat 13.00'ten itibaren merkez ve ilçelerdeki resmi ve özel tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarının tedbir amaçlı tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, 13.00-20.00 saatleri arasında yaşanabilecek olumsuz hava koşulları dolayısıyla vatandaşların gerekli tedbirleri alması ve riskli yapılardan uzak durulması uyarısında bulunuldu.
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