Orta'da öğrenciler İstiklal Marşı klibi hazırladı

Okulda eğitim gören öğrenciler tarafından İstiklal Marşı'nın her bir dörtlüğü ilçeye bağlı köy ve beldelerde seslendirerek, klip hazırlandı.

Orta Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

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