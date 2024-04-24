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        Dodurga'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

        Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 10:48 Güncelleme: 24.04.2024 - 10:48
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        Dodurga'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
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        Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Dodurga İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Trende öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu.

        Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

        Törene Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

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