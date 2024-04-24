Dodurga'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Dodurga İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Trende öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu.
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.
Törene Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
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