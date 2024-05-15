Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak Çankırı'ya ulaştırıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden alınan toprak ile Türk bayrağı, bisikletliler tarafından Çankırı'ya getirildi.

Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Grubu (ROBİS) üyesi bisikletliler tarafından 3 gün önce İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprak, ardından her ilde farklı grup ve bisiklet kulüplerinin desteğiyle Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük'ün ardından Çankırı'ya ulaştırıldı.

Bisiklet sporcuları, aldıkları emaneti 114 kilometre pedal çevirerek Kastamonu ekibine teslim etti.