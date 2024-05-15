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        Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak Çankırı'ya ulaştırıldı

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden alınan toprak ile Türk bayrağı, bisikletliler tarafından Çankırı'ya getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 19:14 Güncelleme: 15.05.2024 - 19:14
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        Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak Çankırı'ya ulaştırıldı
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        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden alınan toprak ile Türk bayrağı, bisikletliler tarafından Çankırı'ya getirildi.

        Rodop Bisiklet ve Doğa Sporları Grubu (ROBİS) üyesi bisikletliler tarafından 3 gün önce İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprak, ardından her ilde farklı grup ve bisiklet kulüplerinin desteğiyle Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük'ün ardından Çankırı'ya ulaştırıldı.

        Bisiklet sporcuları, aldıkları emaneti 114 kilometre pedal çevirerek Kastamonu ekibine teslim etti.

        Selanik-Samsun güzergahında bulunan illerin bisiklet sporcularıyla taşınan emanetler, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak.​​​​​​​

        Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Engin Çimen, yaptığı açıklamada, bu onurlu ve gururlu görevi icra etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, kendilerine bu görevi teslim eden Vali Mustafa Fırat Taşolar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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