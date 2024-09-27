Çankırı'da kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kullanılmayan bir kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kullanılmayan bir kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Yaka köyünde İ.A'ya ait kullanılmayan kereste atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Yapraklı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangın hasara neden oldu.
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