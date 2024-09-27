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        Çankırı'da kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kullanılmayan bir kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 16:20 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:31
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        Çankırı'da kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kullanılmayan bir kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Yaka köyünde İ.A'ya ait kullanılmayan kereste atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Yapraklı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangın hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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