CHP Şabanözü İlçe Başkanlığında açıklama

CHP Şabanözü İlçe Başkanlığında basın açıklaması yapıldı.

CHP İlçe Başkanı Nigar Baran, parti binasındaki açıklamasında, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanları ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin kurucu partisi olduğunu belirten Baran, "CHP kuruluşun ve kurtuluşun partisidir. Dün İstanbul'da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in altını çizerek söylediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi şehit ailelerinin, gazilerin yüzüne bakamayacak hiçbir yöntemin, hiçbir sürecin içinde olmayacaktır." dedi.