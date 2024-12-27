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        Çankırı-Kastamonu kara yolunda kar ve sis etkili oluyor

        Çankırı-Kastamonu kara yolunun İndağı mevkisinde kar ve sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 15:34 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:15
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        Çankırı-Kastamonu kara yolunda kar ve sis etkili oluyor
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        Çankırı-Kastamonu kara yolunun İndağı mevkisinde kar ve sis etkili oluyor.

        Bölgede etkili olan kar ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

        Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, Karayolları ekiplerince bölgede tuzlama çalışması yürütülüyor.

        Trafik ekipleri de sürücülere takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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