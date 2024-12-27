Çankırı-Kastamonu kara yolunda kar ve sis etkili oluyor

Trafik ekipleri de sürücülere takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Bölgede etkili olan kar ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Çankırı-Kastamonu kara yolunun İndağı mevkisinde kar ve sis etkili oluyor.

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