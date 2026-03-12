Canlı
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Orta'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

        Orta ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan okulun müdür yardımcısı Ünzile Dinç, İstiklal Marşı’nın Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu, Mehmet Akif Ersoy’un Türk milletinin gönlünde müstesna yeri bulunduğunu ifade etti.

        Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sahnelendi.

        Programa Kaymakam Ökkeş Yusuf İnce, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

