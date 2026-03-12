Canlı
        Haberleri

        Kayıören köyü sakinleri iftar sofrasında bir araya geldi

        Orta ilçesine bağlı Kayıören köyü sakinleri iftar sofrasında buluştu.

        Kayıören köyü sakinleri iftar sofrasında bir araya geldi

        Orta ilçesine bağlı Kayıören köyü sakinleri iftar sofrasında buluştu.

        Şehirdeki yaşantılarını bırakıp köylerine dönerek hayvancılığa başlayan İsmet Coşkun, Yasin Barış, Kerim Bilgin ve Resül Atakul'un öncülüğünde iftar programı düzenlendi.

        Şehit Kaymakam Sebahattin Çakır Köy Konağı’nda kurulan iftar sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, birlikte oruç açtı.

        Vatandaşlar, birlik ve dayanışma duygularının pekiştirildiği iftar sofrasının kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, geleneğin sürdürülmesin temennisinde bulundu.



