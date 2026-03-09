Canlı
Habertürk
Habertürk
        Çankırı Haberleri

        Orta'da Hacivat-Karagöz gösterisi sergilendi

        Orta ilçesinde ramazan ayı etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri için Hacivat-Karagöz gösterisi sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 17:31
        Orta'da Hacivat-Karagöz gösterisi sergilendi

        Orta ilçesinde ramazan ayı etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri için Hacivat-Karagöz gösterisi sunuldu.


        Orta Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulu tarafından Orta Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa, ilçe merkezindeki öğrencilerin yanı sıra beldelerde bulunan ilkokul öğrencileri de katıldı.

        Ramazan ayının geleneksel eğlencelerinden biri olan Karagöz ve Hacivat oyununu izleyen öğrenciler keyifli anlar yaşadı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

