        Çankırı Haberleri

        Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi

        Çankırı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübünce, bisiklet turu organize edildi.

        Giriş: 09.03.2026 - 10:43
        Karatekin Parkı'nda başlayan etkinlikte bisikletliler şehir merkezinde tur atarak 8 Mart'ın önemine dikkat çekti.

        Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, pedalları kadınların gücü, emeği ve değeri için çevirdikleri aktarıldı.

        Kadınların, hayatın merkezi, ailenin temeli, toplumun vicdanı ve geleceğin en güçlü mimarı olduğu belirtilen açıklamada "Bizler de bugün bu farkındalığı büyütmek, kadınların hayatın her alanında daha görünür ve güçlü olması gerektiğini vurgulamak için yollardaydık. Bu tur sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda saygının, farkındalığın ve toplumsal dayanışmanın bir mesajıdır. Kadınların varlığıyla güzelleşen bir toplumda yaşıyoruz ve onların emeğine, mücadelesine ve varlığına her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

