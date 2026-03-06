Canlı
        Çankırı Haberleri

        Korgun'da şehit yakınları ile gaziler iftarda buluştu

        Korgun ilçesinde şehit yakınları ve gaziler iftar sofrasında bir araya geldi.

        Giriş: 06.03.2026 - 22:08
        Korgun'da şehit yakınları ile gaziler iftarda buluştu

        Korgun ilçesinde şehit yakınları ve gaziler iftar sofrasında bir araya geldi.

        Korgun Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda Kaymakam Ferhat Gür ve eşi Gamze Gür, katılımcılarla ilgilenerek sohbet etti.

        Burada konuşan Kaymakam Gür, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın ve gazilerin her zaman yanında olmanın milletin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirtti.

        Programa Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, İl Genel Meclis üyeleri, kurum müdürleri, Korgun Çocuk Evleri Sitesi sakinleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

