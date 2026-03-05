Canlı
        Çankırı Haberleri

        Çankırı'da 27 yıl önceki terör saldırısında şehit olanlar anıldı

        Çankırı'da, 1999 yılında Vali Ayhan Çevik'e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar için anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 14:55
        Cumhuriyet Mahallesi'nde olayın yaşandığı sokakta düzenlenen anma töreninde, saldırıda şehit olan polis memuru Nurettin Cinsoy, öğrenciler Emrah Ersoy ve Fatma Dönmez ile esnaf Alpay Evirgen anıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an'ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, şehitler için dua edildi.

        Program sonunda Şehit Erdem Öztürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, katılımcılara iftariyelik dağıtıldı.

        Programa, Vali Hüseyin Çakırtaş, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ile kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

