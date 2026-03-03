Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Çankırı'da Enderun usulüyle teravih kılındı

        Çankırı'da Osmanlı dönemi geleneklerinden Enderun usulüyle teravih namazı kılındı.

        Giriş: 03.03.2026 - 22:37
        Çankırı'da Enderun usulüyle teravih kılındı

        Çankırı'da Osmanlı dönemi geleneklerinden Enderun usulüyle teravih namazı kılındı.

        İl Müftülüğü tarafından Sultan Süleyman Camisi'nde organize edilen "Enderun Usulü Teravih Namazı", rekat aralarında ilahi, salavat ve tekbirler eşliğinde 5 ayrı makam icra edilerek eda edildi.

        Cemaat de namazda müezzinler tarafından okunan ilahi ve salavatlara eşlik etti.

        Namazın ardından cemaate kısa bir sohbet yapan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin, ramazan ayının ve Kadir Gecesi'nin önemine dikkati çekti.

        Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Enderun usulü teravih namazının, ecdattan kalan güzel bir gelenek olduğunu söyledi.

        Çankırı'da ilk kez Enderun usulü ile teravih namazı kılındığını belirten Şahin, şöyle konuştu:


        "Enderun usulüyle teravih, imam ile müezzinlerin makamlar konusunda birlikte hareket ederek her dört rekatte farklı makamla namazın kıldırılmasına verilen bir isimdir. Bugün burada yatsı namazını kıldıktan sonra ilk dört rekatte rast makamıyla, ikinci dört rekatte saba makamıyla, üçüncü dört rekatte hüseyni makamıyla sonraki rekatlerde yine başka makamlarda kıldırılan namazdır. Ahenkli ve huzurlu bir şekilde namazımızı kıldık, Allah kabul eylesin."

        Vatandaşlardan Ethem Yenigürbüz de Çankırı'da ramazan ayının huzurlu bir şekilde geçtiğini vurgulayarak, "Bugün de Enderun usulü teravih namazını eda ettik. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz, böyle bir güzelliği bize yaşattıkları için." dedi.

        Enderun usulüyle kılınan teravih namazına Vali Hüseyin Çakırtaş, İl Müftüsü Mehmet Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

