        Haberleri

        AK Parti Çankırı İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Çankırı İl Başkanlığı, 28 Şubat "postmodern darbesi" nin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 14:19 Güncelleme:
        AK Parti Çankırı İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Çankırı İl Başkanlığı, 28 Şubat "postmodern darbesi" nin 29. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

        İl Başkanlığında düzenlenen programda konuşan AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Betül Altın, 28 Şubat’ın darbe ve darbecilik zihniyetinin bir örneği olduğunu belirtti.

        27 Mayıs, 12 Eylül, 27 Nisan ve 15 Temmuz gibi 28 Şubat’ın da bir darbe olduğunu vurgulayan Altın, sürecin yalnızca siyasete değil, topluma da ağır zarar verdiğini söyledi.

        28 Şubat’ın milli ve manevi değerlere yönelik bir müdahale olduğunu aktaran Altın, "Millet iradesine karşı tanklar yürütülmüş, seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümeti görevden el çektirilmiş, başta başörtülü kadınlar olmak üzere bu ülkenin mütedeyyin kesimlerine yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır. Bu ülkenin vatandaşları kendi ülkesinin kurumlarına sırf dini hassasiyetlerinden ötürü sokulmamaya çalışılmıştır." dedi.

        AK Parti olarak darbe ve vesayet girişimlerinin karşısında olduklarına işaret den Altın, iktidarları döneminde vesayet odaklarına karşı önemli adımlar atıldığını dile getirdi.

        Milli iradenin inşası noktasında demokrasi bilincinin, sandığın gücünün çok önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığına dikkati çeken Altın, şunları kaydetti:


        "Bu zihniyetle mücadele AK Parti için bir demokrasi mücadelesi, bir hak mücadelesi, büyük Türkiye mücadelesidir. Toplumsal barışımıza kasteden bu zihniyet orada durduğu sürece büyük ve güçlü Türkiye idealimize ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza her daim ket vurulmaya çalışılacaktır. Ancak bizler tüm bu engelleri milletimizle beraber aşmaktan geri durmayacağız. AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemize hizmet etme kararlılığımızı ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi yılmadan sürdüreceğiz. Demokrasi tarihimizde bir daha asla 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

