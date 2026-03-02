Dodurga'da vatandaşlar iftar programına ilgi gösterdi

Ortailçesine bağlı Dodurga Beldesinde düzenlenen iftar programı, yoğun katılım nedeniyle iki ayrı salonda gerçekleştirildi.



Belediye Sosyal Tesisleri yemek salonunun davetlilere yetersiz kalması üzerine ikinci salon da açılarak vatandaşlar için iftar sofraları kuruldu.



Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu söyledi.



Aynı ekmeği bölüşmenin, aynı duaya "amin" demenin insanları birbirine daha da yakınlaştırdığını, gönül bağlarını güçlendirdiğini belirten İnce, "Bu mübarek ay vesilesiyle birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor, yardımlaşma ve hoşgörü duygularımızı tazeliyoruz. Bu güzel sofrayı hazırlayan, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ramazan ayının beldemize, ilçemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum." dedi.



Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı ise ramazan ayının manevi atmosferinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün iki salonumuzu doldurarak iftarımıza teşrif etmeniz, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesidir. Ramazan ayı dayanışmanın, kardeşliğin ve gönül birliğinin güçlendiği müstesna bir zaman dilimidir. Aynı sofrayı paylaşmak, aynı duaya 'amin' demek bizleri daha da kenetlemektedir." diye konuştu.



İftarın ardından davetliler birlikte dua etti.



Programa Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları, köy ve mahalle muhtarları, il genel meclis üyeleri, kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı.

