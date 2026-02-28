Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Çankırı'da Orta Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi

        Çankırı'da Orta Belediyesi tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 22:29
        Çankırı'da Orta Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi

        Çankırı'da Orta Belediyesi tarafından iftar programı gerçekleştirildi.


        Yatılı Bölge Okulu'nun spor salonunda düzenlenen programa MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


        Yılık, devlet ve milletin her zaman birlik içinde olduğunu vurgulayarak, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

        Bezci de ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu dile getirerek, aynı sofrada buluşmanın manevi önemine dikkati çekti.

        İftar programı, İlçe Müftüsü Erdem Dulun tarafından yapılan yemek duasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

