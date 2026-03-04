Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Çankırı'da Yeşilay Haftası kapsamında "Bağımsızlık Söyleşisi" gerçekleştirildi

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ve Yeşilay Çankırı Şubesi tarafından 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla "Bağımsızlık Söyleşisi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 16:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'da Yeşilay Haftası kapsamında "Bağımsızlık Söyleşisi" gerçekleştirildi

        Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ve Yeşilay Çankırı Şubesi tarafından 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla "Bağımsızlık Söyleşisi" düzenlendi.

        Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'in mesajının gösterilmesinin ardından farkındalık videoları izlendi.

        Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide konuşan ÇAKÜ Rektörü ve Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Yeşilayın tarihi hakkında bilgi verdi.

        Alkolle, uyuşturucuyla tahrip edilmiş beyinlerin, değerlerin, yüreklerin inşasının çok uzun yıllar aldığını belirten Karataş, "Bunu bir sorun olarak gören dönemin münevverleri Yeşilay Cemiyetini 1920 yılında kuruyor. İyi ki de kurmuşlar. Bu sene 106. senesi. Onlar bu hayırlı işi yapmamış olsalardı biz bugün burada bu faaliyetleri yapmayacaktık ya da Yeşilay tüm Türkiye'de bu faaliyetlerini yapmamış olacaktı." dedi.

        Yeşilayın 3 temel faaliyetinin olduğuna işaret eden Karataş, "Birincisi, önleyici faaliyetler. Önleyici faaliyetleri nasıl yapıyor? Sempozyumlarla, panellerle, özellikle okullarda şu ana kadar 7 milyon öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. Esnaf, sanayiler, hapishaneler, üniversiteler ziyaret edildi, ediliyor. Birçok eğitim programıyla birlikte kamu spotları, yarışmalar, projeler yapıldı. Bu, önleyici faaliyetler içerisinde geçiyor." diye konuştu.

        İkincisinin de rehabilite edici faaliyetler olduğunun altını çizen Karataş, Yeşilayın bunu Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) üzerinden tamamen ücretsiz ve gizliliğe dayalı olarak yürüttüğünü kaydetti.

        Karataş, Yeşilayın üçüncü vazifesinin savunuculuk olduğunu aktararak, "Biliyorsunuz bir şeyin reklamını çok yaparsanız o şey çok fazla ilgi odağı haline geliyor. Yani bu kötü bir şey de olsa reklamı fazlaysa insanlar onunla ilgileniyor. Yine reklam yasakları geldi. Özellikle müsabaka dışındaki bütün reklamların hepsi kaldırıldı, bahis reklamları kaldırıldı. 'Reklamlar arttıkça bağımlılıklar artıyor.' dedik, bunlar kaldırılmaya başlandı. Yine yasa dışı kumar oynamayla alakalı çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Yeşilayın 70 ilde 5 yıldır atık su analizi yaptığını söyleyen Karataş, şöyle konuştu:

        "Biliyorsunuz alkol vücuda girdikten sonra idrar ve dışkı şeklinde vücuttan atılıyor ve bunlar da atık sularda birikiyor. Bu atık su incelemesi sonucunda maalesef şöyle sonuçlar var. Türkiye'de alkol tüketimi artıyor. Bu çok üzücü bir durum. Atık su analizlerinden elde ettiğimiz veri, Avrupa'da alkol kullanımı düşerken Türkiye'de alkol kullanımının arttığını gösteriyor. Biliyorsunuz alkol özellikle genç yaşlarda alınmaya başlanırsa tahribat gücü çok fazla. Yani vücutta çok kalıcı hasarlar yapıyor ve ölümle sonuçlanan vakaları biz çok gördük."

        Karataş, tütün, internet ve ekran ile oyun bağımlılıkları hakkında da bilgi vererek, bunların Türkiye ekonomisine de etki ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!

        Benzer Haberler

        Çankırı'da araçta ses sistemi bulunduran sürücüye ceza yağdı
        Çankırı'da araçta ses sistemi bulunduran sürücüye ceza yağdı
        Çankırı'da Enderun usulüyle teravih kılındı
        Çankırı'da Enderun usulüyle teravih kılındı
        Çankırı'da sis etkili oldu
        Çankırı'da sis etkili oldu
        Dodurga'da vatandaşlar iftar programına ilgi gösterdi
        Dodurga'da vatandaşlar iftar programına ilgi gösterdi
        Çankırı'da iki grup arasındaki kavga kamerada
        Çankırı'da iki grup arasındaki kavga kamerada
        Çankırı'da ambulans helikopter inme geçiren hasta için havalandı
        Çankırı'da ambulans helikopter inme geçiren hasta için havalandı