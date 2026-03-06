Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Orta İmam Hatip Lisesi mezunları ile mensupları iftarda buluştu

        Çankırı'da Orta İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.

        Giriş: 06.03.2026 - 11:06
        Orta İmam Hatip Lisesi mezunları ile mensupları iftarda buluştu

        Çankırı'da Orta İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.


        Osman Dede Türbesi Yemekhanesi'nde düzenlenen programda Orta İmam Hatip Lisesi'nden mezun olanlar ile okulda eğitim gören öğrenciler, aynı sofrada buluştu.

        Orta İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Muammer Doğan, programa katılanlara teşekkür ederek, "Gönül bağımızın en güçlü olduğu yerlerden biri bu okuldur. Burası bizim ilk dostluklarımızın, mücadelemizin başladığı yerdir. Kısacası burası bizim ailemizdir. Orta İmam Hatip Mezunları Derneği olarak okulumuzun maddi ve manevi her alanda yanında olacağız, kardeşlerimizin elinden tutacağız." dedi.

        Programa Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, Orta İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, Şabanözü İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, AK Parti Orta İlçe Başkanı Alparslan Demirkapı, MHP Orta İlçe Başkanı Ahmet Denizhan, Orta Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Kıratoğlu ile öğretmenler, mezunlar ve öğrenciler katıldı.



