Korgun'da semazen gösterisi sunuldu

Korgun ilçesinde ramazan ayı etkinlikleri kapsamında semazen gösterisi sunuldu. Korgun Belediyesi tarafından Belediye Kültür ve İş Merkezi Salonu'nda düzenlenen programda konuşmalar gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahi dinletisi ve semazen gösterisi sunuldu. Programa Kaymakam Ferhat Gür, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, MHP MYK Üyesi Emine Güven, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

