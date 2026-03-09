Canlı
        Çankırı'da baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı

        Çankırı'da baharı müjdeleyen kar çiçekleri açmaya başladı.

        Giriş: 09.03.2026 - 14:13
        Çankırı'da baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı

        Çankırı'da baharı müjdeleyen kar çiçekleri açmaya başladı.

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, karların erimesiyle araziler, katır çiğdemi veya bilimsel adıyla Colchicum szovitsii olarak da bilinen kar çiçekleriyle renklendi.

        İlçenin kuzeyinde bulunan 1700 metre rakımlı Yapraklı Yaylası'nın eteklerinde açan kar çiçekleri, vatandaşların ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

