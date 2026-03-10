Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Çankırı'da "Kemer Köprü Halk Kütüphanesi" törenle açıldı

        Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yapılan "Kemer Köprü Halk Kütüphanesi" düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 18:17
        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çerkeş Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında yapılan kütüphanenin açılış töreni, Çerkeş Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi.


        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2024 yılında dünyada en fazla turist ağırlayan dördüncü ülke olduğunu söyledi.

        "65 milyar doların üzerinde turizm geliri elde etmeye başladık. Bu, insanımızın refahı, milletimizin gelişmesi, cari açığımızın kapatılması açısından çok kıymetli bir büyüme." diyen Alpaslan, şöyle devam etti:

        "Etrafımızda çok büyük olumsuzluklar, savaşlar, acılar yaşanıyor. Bütün bunlara rağmen Türkiye'nin bu gelişmişliğinin sağlanması başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye'ye inanılması, turizmin stratejik sektör ilan edilmesi ve buna yönelik çalışmalar yapılmasıyla sağlanıyor. Bunun yanında Türkiye'nin 81 ili tarih, kültür, doğal güzellikler açısından olağanüstü zenginliğe sahip. Eskiye oranla çok daha güzel, etkili şekilde tanıtılması ve istikrarımız sayesinde bu büyümeleri sağlıyoruz."

        Dünyada kültür, inanç, gastronomi, doğal güzellikler gibi nedenlerle seyahat edenlerin sayısının hızla arttığının altını çizen Alpaslan, bu çerçevede Türkiye'nin müstesna yerlerinden birinin de Batı Karadeniz bölgesi olduğunu belirtti.

        Bilim merkezlerinin, kütüphanelerin son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Alpaslan, "Gençlerin burada göstereceği faaliyetler son derece kıymetli. Yüce Allah'ın son gönderdiği peygamberine ilk mesajı, 'Oku' idi. Dolayısıyla o büyük dinin mensupları olan gençler, okuyarak geleceği inşa etmeli. Okuyarak bilimi, dünya ve insanlığı anlamalı." ifadelerini kullandı.

        Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş ve Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da konuşmalarında, kütüphanenin önemine dikkati çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından kütüphanenin açılış kurdelesi kesildi, kütüphane gezilerek kitap okuyan öğrencilere hediyeler verildi.

        Programa Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy, Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

