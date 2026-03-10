Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri Haberleri

        Atkaracalar'da kadınlar iftar sofrasında buluştu

        Atkaracalar ilçesinde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 19:31
        Atkaracalar'da kadınlar iftar sofrasında buluştu

        Atkaracalar ilçesinde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

        Hünerli Hanımlar Derneği ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında Kaymakam Saliha Karataş da ilçedeki kadınlarla iftar sofrasında bir araya geldi.

        Kaymakam Karataş, burada yaptığı konuşmada, kadınların toplumdaki önemine ve değerine değinerek, kadınların sosyal hayattaki rolünün güçlenmesinin toplumun gelişmesine büyük katkı sağladığın kaydetti.



