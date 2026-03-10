Atkaracalar'da kadınlar iftar sofrasında buluştu
Atkaracalar ilçesinde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.
Giriş: 10.03.2026 - 19:31 Güncelleme:
Atkaracalar ilçesinde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.
Hünerli Hanımlar Derneği ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında Kaymakam Saliha Karataş da ilçedeki kadınlarla iftar sofrasında bir araya geldi.
Kaymakam Karataş, burada yaptığı konuşmada, kadınların toplumdaki önemine ve değerine değinerek, kadınların sosyal hayattaki rolünün güçlenmesinin toplumun gelişmesine büyük katkı sağladığın kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri