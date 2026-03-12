Canlı
        MEMLEKET SOFRASI - Sarımsaklı et

        MEMLEKET SOFRASI - Sarımsaklı et

        MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'nın coğrafi işaret tescilli sarımsaklı et yemeği, az malzemeyle hazırlanmasına rağmen sarımsak ve kaya tuzunun kattığı lezzetle damaklarda iz bırakıyor.

        Giriş: 12.03.2026 - 11:14
        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, gastronomi alanında son yıllarda adından söz ettirmeye başlayan Çankırı'nın coğrafi işaretli sarımsaklı et yemeğinin yapımı anlatıldı.

        Uzun yıllardır yöre sofralarında yer alan sarımsaklı et yemeği, özellikle düğün ve bayram sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

        Adını, yapılırken kullanılan sarımsaktan alan yemeğin özelliği, Çankırı kaya tuzuyla ağır ateşte pişirilmesiyle ortaya çıkıyor.

        Hem evlerde hem de restoranlarda hazırlanan yemek, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Çankırı sarımsaklı et" olarak 2019 yılında coğrafi işaretle tescillendi.

        Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan şef Mahmut Eren, sarımsaklı et yemeğinin Çankırı'nın önemli lezzetlerinden biri olduğunu söyledi.

        Yemeğin önemli püf noktalarından birinin sarımsağın iç kabuğuyla birlikte kullanılması olduğunu belirten Eren, "Sarımsağın dağılmaması, vitamininin içinde olması, yemeğe lezzet vermesi, soğanla, etle tam bir bütün aromaya sahip olması için sarımsaklarımızı soymuyoruz." dedi.

        Yemeğin üç ana üründen oluştuğunu, bunun da sadeliği, lezzeti yansıttığını dile getiren Eren, "Sarımsaklı et yemeğimiz düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde birliktelik amaçlı insanları kaynaştıran, bir araya getiren bir yemeğimizdir." ifadesini kullandı.

        Sarımsaklı et yemeği için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

        Malzemeler (4-5 kişilik)

        • 600 gram kuşbaşı kuzu eti (İsteğe göre dana eti de kullanılabilir)
        • 1 baş sarımsak (10-12 diş)
        • 500 gram arpacık soğanı
        • 1 yemek kaşığı Çankırı kaya tuzu
        • 1 tatlı kaşığı karabiber
        • 1 çay bardağı su
        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 2 yemek kaşığı salça

        Yapılışı

        1. Etler tencereye alınıp kısık ateşte suyunu salıp çekene kadar kavrulur.

        2. Tereyağı eklenip etler hafif kızarana kadar beklenir.

        3. Kabuklarıyla birlikte sarımsaklar ve arpacık soğanı ilave edilir.

        4. Tuz ve karabiber serpilip ardından suyu eklenip kapağı kapatılır.

        5. Kısık ateşte, etler yumuşayıp soğan ve sarımsağın aroması ete geçene kadar pişirilir.

        6. Et suyunu çekip yağı kalınca salça ilavesi yapılıp kavrulur, üstüne geçene kadar kaynar su ilave edilip pişirilir.

        7. Yanında pilav veya tandır ekmeğiyle sıcak olarak servis edilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

