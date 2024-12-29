Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde karla kaplanan çam ormanları dronla görüntülendi

Zengin orman yapısı ve yabani hayatın çeşitliliğiyle öne çıkan bölge, ormanın beyaz örtüyle kaplanmasının da etkisiyle macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

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