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        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde karla kaplanan çam ormanları dronla görüntülendi

        Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki dağların karlı manzarası havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 11:27 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:27
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        Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde karla kaplanan çam ormanları dronla görüntülendi
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        Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki dağların karlı manzarası havadan görüntülendi.

        İlçenin kuzeyindeki 1700 metre rakımlı Yapraklı Yaylası'nda kar yağışının ardından kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

        Zengin orman yapısı ve yabani hayatın çeşitliliğiyle öne çıkan bölge, ormanın beyaz örtüyle kaplanmasının da etkisiyle macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

        Bölgenin beyaza bürünen manzarası dronla kayıt altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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