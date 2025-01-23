ÇAKÜ'de 2024 yılı "uluslararasılaşma ve Erasmus +" projeleri değerlendirildi

Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) 2024 Yılı Uluslararasılaşma ve Erasmus+ Projeleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından öğrencilere yönelik Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği faaliyetleri ile EURODESK ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) projeleri hakkında eğitimlerin sürdüğü, personele yönelik de katılımın artırılmasına yönelik çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, Erasmus projelerinin üniversitelerin küresel ölçekteki rekabetçiliğini artırma potansiyeline vurgu yaparak, Erasmus+ programı ile öğrenci ve akademik personel değişiminin yanında, uluslararası işbirliklerini güçlendirdiklerini, 2025 yılında daha fazla öğrenci hareketliliği ve yeni ortaklıkların kurulmasını hedeflediklerini kaydetti.