Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        ÇAKÜ'de 2024 yılı "uluslararasılaşma ve Erasmus +" projeleri değerlendirildi

        Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) 2024 Yılı Uluslararasılaşma ve Erasmus+ Projeleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 12:18 Güncelleme: 23.01.2025 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇAKÜ'de 2024 yılı "uluslararasılaşma ve Erasmus +" projeleri değerlendirildi
        ABONE OL

        Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) 2024 Yılı Uluslararasılaşma ve Erasmus+ Projeleri Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

        ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından öğrencilere yönelik Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği faaliyetleri ile EURODESK ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) projeleri hakkında eğitimlerin sürdüğü, personele yönelik de katılımın artırılmasına yönelik çalışmaların yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, Erasmus projelerinin üniversitelerin küresel ölçekteki rekabetçiliğini artırma potansiyeline vurgu yaparak, Erasmus+ programı ile öğrenci ve akademik personel değişiminin yanında, uluslararası işbirliklerini güçlendirdiklerini, 2025 yılında daha fazla öğrenci hareketliliği ve yeni ortaklıkların kurulmasını hedeflediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Cinsel istismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı!
        Cinsel istismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı!
        Konutta alım iştahı zirvede
        Konutta alım iştahı zirvede
        Suudi Arabistan'dan ABD'ye 600 milyarlık yatırım niyeti
        Suudi Arabistan'dan ABD'ye 600 milyarlık yatırım niyeti
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        Kripto para borsaları için yeni kriterler
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?

        Benzer Haberler

        Çankırı'da Ahi Yaran Derneği 11. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi
        Çankırı'da Ahi Yaran Derneği 11. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi
        Beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle haltere başlayan Ramazan Efe, 2028...
        Beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesiyle haltere başlayan Ramazan Efe, 2028...
        Merdiven çıkarken düştü, belindeki tabancanın ateş almasıyla öldü
        Merdiven çıkarken düştü, belindeki tabancanın ateş almasıyla öldü
        Çankırı'da yanlışlıkla kendini vuran şahıs öldü
        Çankırı'da yanlışlıkla kendini vuran şahıs öldü
        Çerkeş'te kadastro güncelleme çalışması toplantısı yapıldı
        Çerkeş'te kadastro güncelleme çalışması toplantısı yapıldı
        Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu'dan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ziyaret
        Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu'dan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ziyaret