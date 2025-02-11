Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 116 kişi yakalandı
Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 116 kişinin yakalandığı 11 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 116 kişinin yakalandığı 11 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 27 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 116 kişinin yakalandığı, 11 kişinin tutuklandığı ayrıca 6 narkotik ve 3 kaçakçılık operasyonunda 28 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi.
Ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 9 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemi yapıldığı belirtilen açıklamada, 32,56 gram sentetik uyuşturucu, 518 adet sentetik ecza hapı ele geçirildiği, ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden 2 bin 386 araç sürücüsüne, 7 milyon 261 bin 143 lira idari işlem uygulandığı, 164 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.
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