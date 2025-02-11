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        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 116 kişi yakalandı

        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 116 kişinin yakalandığı 11 kişinin tutuklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 16:05 Güncelleme: 11.02.2025 - 16:10
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        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 116 kişi yakalandı
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        Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 116 kişinin yakalandığı 11 kişinin tutuklandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 27 Ocak- 10 Şubat tarihleri arasında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 116 kişinin yakalandığı, 11 kişinin tutuklandığı ayrıca 6 narkotik ve 3 kaçakçılık operasyonunda 28 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

        Ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 9 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemi yapıldığı belirtilen açıklamada, 32,56 gram sentetik uyuşturucu, 518 adet sentetik ecza hapı ele geçirildiği, ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden 2 bin 386 araç sürücüsüne, 7 milyon 261 bin 143 lira idari işlem uygulandığı, 164 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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