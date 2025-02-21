D-100 kara yolu Çankırı bölümünde ağır tonajlı araçlara geçiş kısıtlaması

İstanbul-Samsun kara yolu (D-100) Çankırı bölümünde, ağır tonajlı araçların 21-23 Şubat tarihleri arasında seyirlerinin yasaklandığı duyuruldu.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ile trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda D-100 Karayolu'nun Çankırı sınırları içinde kalan güzergâhında, 21 Şubat Cuma saat 13.00'ten 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker türü ağır taşıtların, tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç, seyirlerinin yasaklanmasının uygun görüldüğü belirtildi.