Çankırı'da keklikler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.