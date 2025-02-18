Ülkü Ocakları Çerkeş İlçe Başkanlığına Hakkı Berat Kayabaşı atandı.

Başkanlığa atanan Kayabaşı ise verilen görevi layıkıyla yerine getireceğini söyledi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Şükrü Kurt, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajı vererek yeni başkana başarılar diledi.

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