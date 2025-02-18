Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Ülkü Ocakları Çerkeş İlçe Başkanlığına Hakkı Berat Kayabaşı atandı

        Ülkü Ocakları Çerkeş İlçe Başkanlığına Hakkı Berat Kayabaşı atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:49 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ülkü Ocakları Çerkeş İlçe Başkanlığına Hakkı Berat Kayabaşı atandı
        ABONE OL

        Ülkü Ocakları Çerkeş İlçe Başkanlığına Hakkı Berat Kayabaşı atandı.

        Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Ülkü Ocakları İl Başkanı Şükrü Kurt, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajı vererek yeni başkana başarılar diledi.

        Başkanlığa atanan Kayabaşı ise verilen görevi layıkıyla yerine getireceğini söyledi.

        Program, yemek ikramı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!

        Benzer Haberler

        Çankırı'da aşıdan kaçan dana mandıranın çatısına çıktı
        Çankırı'da aşıdan kaçan dana mandıranın çatısına çıktı
        Çankırı'da bayat ekmeklerden hazırlanan yiyeceklerle kermes düzenlendi
        Çankırı'da bayat ekmeklerden hazırlanan yiyeceklerle kermes düzenlendi
        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
        Ankara'daki terör saldırısında şehit olan Cumali Akman kabri başında anıldı
        Ankara'daki terör saldırısında şehit olan Cumali Akman kabri başında anıldı
        AK Parti Çankırı İl Başkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongre...
        AK Parti Çankırı İl Başkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongre...
        Çankırı'da bir apartmanın bahçesi sahipsiz kedilerin yuvası oldu
        Çankırı'da bir apartmanın bahçesi sahipsiz kedilerin yuvası oldu