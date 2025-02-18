Çankırı'da "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Projesi" konusunda sürücüler bilgilendirildi

Polis ekiplerince çevrilen sürücülere İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez tarafından broşür ve araç kokusu verilerek farkındalık oluşturuldu.

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