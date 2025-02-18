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        Çankırı'da "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Projesi" konusunda sürücüler bilgilendirildi

        Çankırı'da sürücüler "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Projesi" konusunda bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 16:44 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:44
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        Çankırı'da "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Projesi" konusunda sürücüler bilgilendirildi
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        Çankırı'da sürücüler "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Projesi" konusunda bilgilendirildi.

        Sağlık Bakanlığınca ambulansların yollarda en seri şekilde intikali amacıyla hayata geçirilen "Fermuar Sistemi İle Yaşama Yol Ver Projesi" kapsamında Anıt Alanı'nda etkinlik düzenlendi.

        Polis ekiplerince çevrilen sürücülere İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez tarafından broşür ve araç kokusu verilerek farkındalık oluşturuldu.

        Etkinlikte sürücüler, trafikte ambulansın farkedilmesinin ardından araçların sağa ve sola kayarak ortada ambulansın geçişine yer açılması konusunda uyarıldı, sürücülerin merak ettikleri sorular cevaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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