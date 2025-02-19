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        Türkiye'nin yeni spor branşı savate Avrupa ve dünya sahnesine hazırlanıyor

        MUHAMMED KAYGIN - Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu, milli takımın şekillenmesinin ardından savate branşıyla Türkiye'yi dünyada en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:14 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:29
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        Türkiye'nin yeni spor branşı savate Avrupa ve dünya sahnesine hazırlanıyor
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        MUHAMMED KAYGIN - Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu, milli takımın şekillenmesinin ardından savate branşıyla Türkiye'yi dünyada en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

        Kick boks ile boks karışımı, ayakların kullanıldığı bir spor branşı olan savate, 2024 yılının Haziran ayında Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonuna bağlanmasının ardından resmiyet kazanarak 5-9 Şubat 2025 tarihinde Çankırı'da ilk resmi Türkiye Şampiyonası'nı yaptı.

        Türkiye, dereceye giren sporculardan oluşacak kampların ardından şekillenecek milli takım sporcularıyla dünya ve Avrupa şampiyonalarında savate branşında da madalya kovalayacak.

        Savate, assaut (hafif vuruşlu), combat (sert vuruşlu) ve canne (eskrim benzeri) olmak üzere üç kategoride gerçekleştiriliyor.

        Kibaroğlu, AA muhabirine, savatenin 1999 yılından beri Türkiye'de var olduğunu söyledi.

        Kuruluş aşamasının uzun yıllar aldığını belirten Kibaroğlu, "Camia olarak hiç yılmadan bıkmadan çalıştık. Devlet büyüklerimizin takdiriyle statü kazandık. Tabii ki geçmişi sancılı bir dönem oldu ama şimdi Allah'ın izniyle her şey yolunda, iyi gidiyor. Resmi statü kazanmak demek, devlet bünyesindeki federasyonların haklarına sahip olmak, devletin denetiminde ülkemizi temsil etmek, gençliğimizi sokaklardan salonlara çekmek, bu branşta başarılı insanları yetiştirmek, İstiklal Marşı'mızı okutmak demek." diye konuştu.

        Savatenin dünyada üst seviyede bir spor olduğunu, kendilerinin de o seviyeye çıkmak için sıkı bir şekilde çalıştıklarının altını çizen Kibaroğlu, şöyle devam etti:

        "Savate olimpiyatlara ilerleyen zamanlarda girecek ama bu spor 1924 yılında ilk olimpiyatlara giren dövüş sporu. Eski bir spor, şu anda çalışmalar hızla ilerliyor. Dünyadaki büyük spor festivalllerinde her yerde var. Burada seçtiğimiz takım, 7'nci ayın başında combat milli takımı Bulgaristan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Aynı zamanda 16-17 yaş gençler Özbekistan'da yapılacak şampiyonada ülkemizi temsil edecek. Ayrıca büyükler assaut ve combatta Avusturya'da Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğiz."

        Savate'nin 7'den 70'e herkese hitap eden bir spor branşı olduğunu anlatan Kibaroğlu, "Bizi takip edin, çok büyük başarılar geliyor. Türk savatesi, dünya savate camiasına can verecektir. Bunu yakında herkes görecek. Başarıdan başarıya koşacağız federasyon olarak. Milli takımı oluşturduktan sonra hakem kurslarımız, antrenörlük kurslarımız, gelişim seminerlerimiz sırasıyla takip edecek." ifadelerini kullandı.

        - Her yaş grubuna hitap eden bir spor dalı

        Şu anda yaklaşık 1000 sporcuları olduğunu aktaran Kibaroğlu, "İki ay içerisinde 8-10 bine ulaşıyoruz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bu spor minik, yıldız, genç, büyük, kadın, erkek, veteran herkese hitap eder. Yani bir evde anne, baba, dede, ebe, engelliye kadar hitap eden bir spordur. Bu Türkiye'nin eksiğiydi biz bunu tamamladık." şeklinde konuştu.

        Satılmış Kibaroğlu, kendilerine bu imkanı verdikleri için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Spor Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'a, bakan yardımcılarına, federasyon başkanı Hasan Öztürk ile Merkez Hakem Kurulu, Teknik Kurul, Organizasyon Kurulu ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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