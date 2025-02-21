Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu! Bursa'da, bu sabah 6 katlı iş merkezinin 2'nci katında çıkan yangında, 40 yaşındaki Sinem Ablay hayatını kaybetti. Alevleri kısa sürede kontrol altına alan ekiplerin ofiste yaptığı ilk belirlemelere göre yangının, fişe takılı olan yazıcıdan çıktığı öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2025 - 15:30 Güncelleme: 21.02.2025 - 15:31 facebook

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